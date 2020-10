Archeologen vinden 2000 jaar oude tekening van een kat op heuveltje in Peru

Volgens archeologen is de 37 meter lange tekening, een zogeheten geoglief, van de katachtige zo’n 2.000 jaar oud. Het geoglief bevond zich onder de rotsachtige bodem van een heuvel die gebruikt wordt als uitkijkpunt. De tekening was bijna onzichtbaar geworden en zou verloren zijn gegaan door erosie en door de positie op de steile heuvelwand. ,,De ontdekking werd gedaan tijdens onderhoudswerkzaamheden op het uitkijkpunt, een geliefde plek bij toeristen”, verklaart het Peruviaanse ministerie van Cultuur.

In de omgeving van Nazca zijn eerder al tientallen figuren van dieren en geometrische vormen gevonden. De lijnen van de tekeningen zijn gemaakt door een dun laagje van de grond af te halen waardoor het lichtere zand eronder zichtbaar wordt. Ze blijven goed bewaard omdat het in de regio amper regent en zelden waait.

,,We zijn ervan overtuigd dat we nog meer lijnen zullen vinden”, zegt Johny Isla, een archeoloog in Peru. ,,De voorbije jaren zijn er tussen de tachtig en honderd nieuwe figuren ontdekt in de Nazca- en Palpa-valleien. We weten dat deze tekening ongeveer 2000 jaar oud is door het vergelijken van iconografieën.” Volgens de Amerikaanse wetenschapper Paul Kosok en de Duitse Maria Reich vormen de tekeningen een astrologische kalender.