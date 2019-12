Archeologen vinden miniatuursfinx in uitstekende staat

Dodental vulkaanuit­bar­sting Nieuw-Zee­land loopt op tot vijftien

13:34 Het dodental na de vulkaanuitbarsting op White Island is opgelopen tot vijftien, hebben de autoriteiten in Nieuw-Zeeland vandaag gemeld. In de nacht van vrijdag op zaterdag bezweek een 21-jarige Australische vrouw, schrijven media in Nieuw-Zeeland.