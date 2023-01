Archeologen vinden mogelijk oudste mummie tot nu toe in Egypte

Het gemummificeerde lichaam werd gevonden in een 15 meter diepe schacht. De man, genaamd Hekashepes, lag in een dichtgemetselde kalkstenen sarcofaag en is daardoor al die tijd goed bewaard gebleven. ,,Ik stak mijn hoofd naar binnen om te zien wat er in de sarcofaag zat en zag een prachtige mummie van een man die volledig bedekt was met lagen goud”, zei Hawass op een persconferentie in het veld.