Argentijn gaat viraal met voorspelling uit 2015: ‘Op 18 december 2022 wint Lionel Messi het WK en wordt hij de grootste aller tijden’

Al gehoord van José Miguel Polanco? De man gaat met een voorspelling in ware Nostradamus-stijl viraal. Ruim zeven jaar geleden stuurde hij al de wereld in dat het WK in Qatar dat van Lionel Messi en Argentinië zou worden.

20 maart 2015. De datum van de WK-finale is net bekend. José Miguel Polanco - een Amerikaanse voetbalfan met Argentijnse roots die er sinds Japan en Zuid-Korea in 2002 telkens bij is op het WK - grijpt meteen naar zijn smartphone. ,,Op 18 december 2022 zal een 34 jaar oude Leo Messi het WK winnen en de grootste voetballer aller tijden worden. Afspraak over zeven jaar”, stuurt hij de wereld in.

Van een voorspelling gesproken. Sinds de WK-finale is de bewuste tweet van Polanco zo viraal gegaan als maar kan. Met 194.000 retweets en 327.000 likes werd het stukje tekst wereldberoemd. Alles klopt aan de zeven jaar oude voorspelling, behalve het enige dat Polanco met zekerheid had kunnen weten: de leeftijd van Lionel Messi. De aanvaller is 35 jaar in plaats van 34. Al draagt dat enkel nog meer bij tot de cultstatus van de tweet.

Tekst gaat verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Polanco zelf is de man achter een weinig gevolgd kanaal over het WK voetbal. De man was aanwezig op de WK’s in Japan en Zuid-Korea, Duitsland, Zuid-Afrika, Brazilië en Rusland. Afgelopen weekend was hij ook in Qatar. ,,Die tweet van zeven jaar geleden is helemaal ontploft. Het enige dat ik kwijt wil is dat ik in Doha ben en mijn hoop groter dan ooit is dat het allemaal uitkomt.”

En of het allemaal uitkwam. Messi kroonde zich in het Lusail Stadium eindelijk tot wereldkampioen. Op de koop toe werd hij ook nog eens Speler van het Toernooi. In een tweet van vannacht noemt Polanco zich ‘de gelukkigste man ter wereld, evenals de 45 miljoen Argentijnen die hiervan hebben gedroomd sinds we ons kunnen herinneren.’

Volgers die graag een nieuw kijkje in de toekomst krijgen van de Amerikaanse voetbalfan, moet hij teleurstellen. Nu Argentinië wereldkampioen is doet hij geen nieuwe voorspellingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.