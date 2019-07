Argentijnse cowboys vallen demonstrerende veganisten aan

Vanaf het eerste moment liet een deel van het publiek zijn ongenoegen merken, en trakteerden ze de actievoerders op een striemend fluitconcert. Al snel voelden de gaucho’s zich geroepen om in te grijpen. Te paard of te voet stormden zijn op de actievoerders af, daarbij aangemoedigd door een deel van het publiek.

Veganiste Micaela Virardi, die zelf aan de demonstratie deelnam, was niet te spreken over het gewelddadige optreden. ,,Ze hadden ook gewoon kunnen vragen om weg te gaan. Nu is er aangifte gedaan, want een van de demonstranten is gewond geraakt en werd bedreigd met een zelfgemaakt mes. Dankzij de politie, die ons beschermde, is erger voorkomen.’’