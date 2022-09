Argentijnse vicepresident Kirchner ongedeerd na mislukte aanslag, wapen gaat niet af

Op videobeelden van lokale televisiestations en op sociale media is te zien hoe de man in een mensenmenigte zijn linkerhand met daarin het wapen op Kirchner richt en van dichtbij probeert de trekker over te halen. Het wapen weigerde echter en er werd geen schot gelost. Kirchner zakte van de schrik ineen, maar bleef ongedeerd. De federale politie, die belast is met de veiligheid van de vicepresident, hield de man vrijwel meteen daarop aan. Het pistool dat in beslag genomen is, bevatte vijf kogels. Het wordt momenteel onderzocht door de Argentijnse politie.