Arizona bevestigt Biden als winnaar presidentsverkiezingen

Australië woedend op China wegens delen nepfoto Australi­sche militair

14:40 De Australische premier Scott Morrison is woedend over een ‘weerzinwekkende, schandalige en afschuwelijke’ tweet van een vooraanstaande Chinese regeringswoordvoerder over een zogenaamde Australische militair en eist een verontschuldiging van Peking.