De belangrijkste wereldleider naast de Amerikaanse president Donald Trump richtte zich vannacht vooral tot het Chinese volk. ,,Alles bloeit in ons moederland”, aldus Xi. Het afgelopen jaar zijn tien miljoen Chinezen uit de armoede gehaald, benadrukte de president. Het jaarinkomen per hoofd van de bevolking is gestegen naar 10.000 dollar wat nooit eerder zo hoog was.

,,2020 wordt een jaar van monumentale betekenis. We zullen een in alle opzichten gemiddeld welvarende samenleving afleveren en zullen de eerste millenniumdoelstelling (uitbannen van armoede en honger, red.) halen. 2020 wordt het jaar van een beslissende overwinning voor het elimineren van de armoede”.

Anders dan de Amerikaanse president Trump – die de ondertekening van de eerste fase van een nieuw handelsakkoord met China aankondigde op twitter en verder vooral bezig was met tweets over zichzelf en de afzettingsprocedure die tegen hem door de Demomocraten is in gezet – maakte Xi geen gewag van dat eerste akkoord dat een einde moet maken aan de handelsoorlog tussen beide grootmachten die zo schadelijk is voor de wereldeconomie. ,,De geschiedenis van de mensheid is als een rivier met zowel vreedzame momenten als grote verstoringen. We zijn niet bang voor stormen, gevaren en barrières”, aldus Xi.

Spektakelpolitiek

Volgens Chinalogen was dat niettemin een gecodeerde boodschap aan het adres van Donald Trump, namelijk dat China niet erg onder de indruk is van diens luidruchtige spektakelpolitiek. Ook China weet dat de door Trump opgelegde tarief op Chinese producten vooral wordt betaald door Amerikaanse boeren en consumenten. Bekend is al dat Xi op 15 januari zelf niet naar Washington zal gaan voor ondertekening van fase 1. Donald Trump heeft aangekondigd dat hij over fase 2 van een handelsakkoord persoonlijk wil onderhandelen tijdens een bezoek aan Peking.

Een deal is van groot belang en zal ook de Chinese economie stabiliseren. Op de site van het financiële persbureau Bloomberg voorspellen 70 economen een groei van 6,1 procent van de Chinese economie in 2020.

Xi keek verder terug op een succesvol 2019 en schaarde de landing van een Chinese raket op de achterkant van de maan en de viering van de 70e verjaardag van de Chinese volksrepubliek bij de hoogtepunten. Over het turbulente Hong Kong, waar al zes maanden onrust heerst, zei Xi zorgen te hebben maar hij meende dat omstreden principe van ‘Eén land, twee systemen’ wel degelijk werkte. In de voormalige Portugese kolonie Macau werkte dat wel en was het beleid zelfs ‘populair’, aldus de president.