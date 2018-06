Arrestatie na kleine explosie metro Londen

De politie in Londen heeft een 23-jarige man aangehouden in verband met de kleine explosie van gisteravond in een metrostation in het noorden van de Britse hoofdstad. Hij wordt van verdacht van een actie die vermoedelijk een explosie veroorzaakte die schade aanrichtte en de veiligheid in de metro in gevaar bracht, aldus Britse media.