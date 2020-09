Arrestaties rond mars in Belarus voor ‘echte’ president

SUV rijdt in op toeristen in Italië, Belg (60) gewond: ‘Het leek wel alsof hij gek was‘

26 september In het Noord-Italiaanse Monforte d’Alba is gistermiddag een ernstig incident gebeurd waarbij zeker één toerist om het leven is gekomen. Een SUV van Mercedes reed met hoge snelheid in op een groepje toeristen. Een vrouw kwam daarbij om het leven, vier anderen raakten gewond, onder wie een 60-jarige man uit België.