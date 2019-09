Arrestaties tijdens brexitbetogingen Londen

Vijfde dode in VS door longziekte: ‘Rook geen e-sigaret zolang onderzoek gaande is’

21:31 Opnieuw is in de Verenigde Staten iemand overleden aan de gevolgen van een nieuwe longziekte, die sterk gelinkt wordt aan het roken van een e-sigaret. Het aantal gevallen stijgt in rap tempo. Het gaat inmiddels om 450 patiënten, waarvan vijf zijn overleden.