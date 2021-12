Artsen: Georgische ex-president Saakasjvili lijdt aan neurologische stoornissen na foltering

Georgische ex-president zegt voor zijn leven te vrezen na mishande­ling in gevangenis

Oud-president Micheil Saakasjvili van Georgië zegt voor zijn leven te vrezen, nadat gevangenisbewakers hem mishandeld zouden hebben. In een brief die zijn advocaat naar buiten bracht, zei Saakasjvili dat de bewakers hem “verbaal mishandeld, in de nek gestompt en aan m’n haren over de vloer gesleept” hebben.

