Arun werd geadopteerd en strijdt nu tegen adoptie: ‘Instanties weigerden al die jaren informatie te geven’

Minister Dekker (Rechtsbescherming) besloot in februari de adoptie van kinderen uit het buitenland per direct op te schorten. Aanleiding was een vernietigend rapport van de commissie Joustra over het systeem van de zogenoemde interlandelijke adoptie in Nederland. Voor activist Arun Dohle (47 jaar) is het rapport een bevestiging van zijn ervaringen in India. Hij is ervan overtuigd dat het internationale adoptiesysteem zo fraudegevoelig is, dat alleen een verbod een einde kan maken aan misstanden. Bij adopties uit India is volgens hem zoveel misgegaan, dat velen worstelen met een ingewikkelde nasleep.