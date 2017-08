Asiel in Europa? Aanvragen in Afrika!

,,Als dat zo is worden ze per meteen in veilige omstandigheden opgevangen’’, zei de Franse president Emmanuel Macron vandaag. ,,Een groot deel van de mensen is een economische vluchteling. Als iemand uit een land komt waar geen politiek gevaar heerst, is er geen recht op asiel. Dat gaan we uitleggen.’’



Een internationaal team gaat al de komende dagen ter plekke kijken in Niger en Tsjaad waar behoefte aan is en hoe snel de opvangcentra functioneel kunnen zijn.



Het idee om Afrikaanse vluchtelingen al buiten Europa te selecteren is niet nieuw. Maar het plan gaat nu in de hoogste versnelling, beloofde Macron, hoewel hij geen cijfers gaf over de financiering of de omvang van de centra.