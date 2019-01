Asielzoeker aangeklaagd voor moord op Duitse Susanna (14)

Een 21-jarige Irakees is in Duitsland aangeklaagd voor verkrachting van en moord op een 14-jarig meisje, in mei vorig jaar. De uitgeprocedeerde asielzoeker wordt tevens beschuldigd van verkrachting van een 11-jarig meisje, twee maanden eerder.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Wiesbaden. Ali Bashar bekende de moord op Susanna Feldman uit Mainz maar ontkent haar te hebben verkracht.

De verkrachting en moord veroorzaakten grote commotie in Duitsland. Dit omdat het drama plaatsvond tijdens de verhitte discussie over de opvang van vluchtelingen én omdat de verdachte en zeven familieleden zonder problemen naar Irak konden vluchten. Vermoedelijk met valse papieren.

De politie kreeg het verwijt dat ze de verdwijning van Susanna, op 22 mei 2018, veel te laat serieus had genomen. De moeder van de scholiere sloeg de volgende dag alarm maar het lichaam van haar dochter werd pas drie weken later gevonden.

‘Zeer weerzinwekkend’

Susanna was met vrienden naar Wiesbaden gereisd maar kwam ‘s avonds niet thuis. De Irakees kwam in beeld via een 13-jarige jongen uit hetzelfde vluchtelingencentrum. Ali Bashar had blijkbaar opgeschept over zijn daad. Susanna zou bevriend zijn geweest met een jongere broer van Ali Bashar maar had geen relatie met hem.

De Irakees was bij de politie bekend vanwege enkele geweldsincidenten. Zijn asielaanvraag was afgewezen, maar hij had beroep aangetekend. Bashar werd in juni gearresteerd in Iraaks Koerdistan en uitgeleverd aan aan Duitsland.

Broer

Naast de moord op en verkrachting van Susanna werd Bashar ook verdacht van het verkrachten van een elfjarig meisje in het vluchtelingencentrum, in maart 2018. Die verdenking is na onderzoek nu omgezet in een officiële beschuldiging. Volgens het OM verkrachtte de Irakees het meisje samen met zijn jongere broer en een 14-jarige Afghaanse medebewoner. Beide kunnen niet worden berecht vanwege hun minderjarigheid.

Ali Bashar is tevens aangeklaagd voor diefstal met geweld en verwonding en aanranding.

Proces

Als het OM in Wiesbaden besluit de Irakees voor de rechter te brengen, dan wacht Duitsland een van de meest gemediatiseerde rechtszaken, zo is de verwachting. Met name vanwege de politieke dimensie van deze zaak.

De extreem-rechtse partij Alternatief voor Duitsland (AFD) greep de moord- en verkrachtingszaak aan om het gastvrije vluchtelingenbeleid van bondskanselier Angela Merkel in 2015 en 2016 aan de kaak te stellen. In voornoemde jaren arriveerden ruim 1 miljoen vluchtelingen in Duitsland.