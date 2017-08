Asielzoeker bekent doodsteken mensen in Turku

Hij heeft niet toegegeven dat hij een terroristisch motief had voor de steekpartij, aldus de advocaat van de asielzoeker.



De Marokkaan ligt in het ziekenhuis, omdat hij gewond is. Nadat hij twee mensen had gedood en acht anderen had verwond, werd hij door een politieagent in een been geschoten. Via een videoverbinding kon hij toch een verklaring voor de rechtbank afleggen. Eerder wilde hij niet praten.



Drie andere Marokkaanse mannen zitten vast voor hun mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij.