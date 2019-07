Athene sluit de Akropolis vanwege hitte: kwik stijgt tot 44 graden

Collega's dode Arabische kroonprins Qasimi: ‘Hij nam crystal meth voor betere bedpresta­ties’

10:58 Er komen via Britse media steeds meer details naar buiten over de flamboyante levensstijl van kroonprins en modeontwerper Khalid Qasimi (39), zoon van de heerser van Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten, die maandag dood werd gevonden in de badkamer van zijn penthouse in Londen. Volgens personeel van één van zijn kledingwinkels in de Britse hoofdstad was de schatrijke prins ‘verslingerd aan peperdure prostituees en verslaafd aan methamfetamine (crystal meth)’.