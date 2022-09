Atoomagentschap: Veiligheidszone rond kerncentrale Zaporizja nodig, nucleaire catastrofe dreigt

Veiligheid kerncentra­le Zaporizja in gevaar door gevechten, omwonenden krijgen jodiumta­blet­ten

Het Internationaal Atoomagentschap staat op het punt de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja te bezoeken, meldt The New York Times. Door gevechten en stroomuitval dreigt de nucleaire veiligheid in gevaar te komen. Omwonenden hebben al jodiumtabletten gekregen.

28 augustus