Australië is muisstil over kindermisbruik door kardinaal, en dit is waarom

Kardinaal George Pell, een zeer invloedrijke man in het Vaticaan, is in Australië vermoedelijk schuldig bevonden voor misbruik van twee misdienaren. Helemaal zeker is dat niet: de Australische media mogen er niet over publiceren.

De voorpagina van de Herald Sun, een krant uit Melbourne in de staat Victoria, is zwart vandaag, met in grote letters CENSORED - gecensureerd. ,,De wereld leest een zeer belangrijk verhaal dat relevant is voor Victorianen", staat erbij. ,,Maar de Herald Sun is het verboden om details over deze zaak naar buiten te brengen. Maar geloof ons: het is een verhaal dat u zou moeten lezen.”

Het is dan ook een zaak met nogal wat impact. Kardinaal George Pell, tot gisteren de derde man in het Vaticaan, is volgens de Amerikaanse site The Daily Beast dinsdag veroordeeld voor het seksueel misbruiken van twee koorknapen in Australië eind jaren negentig, toen hij aartsbisschop van Sydney en Melbourne was. Er loopt nog een andere zaak tegen hem: Pell zou eerder misbruik in de doofpot hebben gestopt.

De veroordeling in de misdienaarzaak vond plaats achter gesloten deuren, zoals er al bijna anderhalf jaar een oorverdovende stilte is rond Pell. In juni 2017 werd hij aangeklaagd voor seksueel misbruik en de gevallen kardinaal vloog direct vanuit Rome naar zijn thuisland ‘om zijn naam te zuiveren'. In de rechtszaken die volgden, oordeelde de rechter dat de Australische media niet over de zaak mogen berichten, om beïnvloeding van de jury te voorkomen.

Publicatieverbod

Dit soort publicatieverboden komen vaker voor in Australië, maar in het digitale tijdperk blijkt het moeilijk vol te houden. Zo is de kardinaal trending op alle sociale media in Australië. The Daily Telegraph in Sydney vecht dan ook het verbod aan, en schrijft dat het een nogal archaïsche kijk op persvrijheid is in een wereld die digitaal met elkaar verbonden is.

Quote Een topman van het Vaticaan die is veroor­deeld voor een verschrik­ke­lij­ke daad. Dat is groot, groot nieuws Noah Shachtman Buitenlandse media storten zich ook op de zaak, maar letten wel op. Zo is The Daily Beast zich ervan bewust dat ze vanwege hun bericht wel eens vervolgd kunnen worden. ,,Maar toch, er is een topman van het Vaticaan die is veroordeeld voor een verschrikkelijke daad. Dat is groot, groot nieuws”, zegt hoofdredacteur Noah Shachtman tegen The Washington Post. Om de Australische rechters tegemoet te komen, zorgt hij wel dat het artikel een 'geoblock’ heeft, zodat het vanuit Down Under moeilijker te lezen is.

Paus Franciscus zei eerder dit jaar dat hij pas uitspraken doet over Pell nadat de rechtszaak is afgerond. Omdat de kardinaal hoogstwaarschijnlijk in beroep gaat, blijft de paus nog zwijgen. Gisteren heeft hij wel Pell en nog een ander lid van de Raad van Kardinalen geschorst vanwege de beschuldigingen.