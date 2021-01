Australië moet 1300 asielzoekers compenseren na datalek

Onthutsende video Navalny schiet met scherp ondanks gevangen­schap: alle pijlen op Poetin

22 januari Lef kun je de zondag in Rusland gearresteerde Aleksej Navalny niet ontzeggen. Nog maar net terug in Rusland, gaat hij al achter de allerhoogste aan: Vladimir Poetin. In een nieuwe film toont hij de extravagante rijkdom van de Russische president. Wat drijft de dissident om er zo met gestrekt been in te gaan?