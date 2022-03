Australië trekt lering uit overstromingen na hevige regenval

Energierekening Geert: ‘We hebben 40.000 euro geïnves­teerd, maar zijn nu helemaal van het gas af’

Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Geert Nap (73) uit Nieuwleusen in Overijssel.

13:30