Australië woedend op China wegens delen nepfoto Australische militair

VIDEO Recidivist rijdt tegen hek kantoor Angela Merkel, leuzen op auto: ‘Verdomde moorde­naars’

25 november Een 54-jarige man is vanmorgen met een auto tegen het hek gereden rond het kantoor van de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Berlijn. De automobilist is opgepakt. Op de auto staan politieke leuzen gespoten. De verdachte is dezelfde als die bij een vrijwel identieke protestactie in 2014, melden Duitse media.