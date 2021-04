Australiër vindt giftige slang in sla van de Aldi: ‘Daarna wel nog de sla gewassen en opgegeten’

Alex White uit Sydney kreeg de schrik van zijn leven toen hij thuis laatst een vers pak sla pakte. De Australiër zag iets bewegen tussen de groenblaadjes, die hij kort daarvoor in een Aldi had gekocht. Hij dacht eerst dat het een reusachtige worm was, maar het bleek een zeer giftige koraalslang.

Het beest kroop al zowat rond over de keukentafel, want White en zijn vriendin hadden de zak sla al opengescheurd. ,,Ik schrok me helemaal rot toen ik een klein tongetje uit zijn mond zag komen en me realiseerde dat het een slang was”, zei hij achteraf. ,,Ik raakte absoluut een beetje in paniek.”

Lees ook Het gevaar van geveltuinen: katten en honden die hun behoefte erin doen

Een koraalslang is minder dan 20 centimeter groot, maar is ‘zo giftig als maar zijn kan’, zei de Australische slangenexpert Garry Pattinson over de ontdekking. White kreeg toen hij een dierenopvang in de buurt belde dan ook te horen dat hij ‘onmiddellijk’ naar het ziekenhuis moest gaan, mochten hij of zijn vriendin gebeten worden.

Het stel uit Sydney wist het reptiel nog snel in een Tupperware-bakje te proppen. Niet veel later werd het beestje weggehaald door een slangenexpert van Wires, een Australische opvangorganisatie voor wilde dieren.

Aldi

Volgens de lokale autoriteiten belandde de koraalslang per abuis in de sla op een inpaklocatie in Toowoomba, 870 kilometer van Sydney vandaan. Daar werd het dier per ongeluk stevig ingepakt bij twee kroppen Romaine sla. Waarschijnlijk viel de koudbloedige slang in slaap tijdens het koeltransport naar Sydney, en werd hij weer wakker toen White de sla na aankoop in zijn rugtas stopte en naar huis fietste.

Aldi is aan het uitzoeken hoe het dier in de schappen terecht is gekomen. De slang blijft voorlopig nog in een dierenopvang in Sydney en wordt daarna weer losgelaten in het wild in de deelstaat Queensland, waar het beestje vandaan komt.

Overigens heeft White de sla achteraf - na die grondig te hebben gewassen - nog wel gewoon opgegeten in een wrap, zei hij later tegen The Guardian. ,,Er waren een paar dingetjes die denk ik slangenpoep waren, maar die heb ik eraf gewassen.” White bekende dat hij vroeger niet altijd zijn sla schoonmaakte, maar daar hij is nu wel van genezen. ,,Dat is denk ik wel de les van dit alles.”