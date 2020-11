'Australische elitetroepen pleegden 39 moorden in Afghanistan’

Begrafenis­on­der­ne­mer cremeert per ongeluk verkeerde lichaam

13 november In België is ophef ontstaan rond de crematie van de Belgische Jozef Verswijver (85). Hij werd op 3 juni 2015, twee dagen na zijn overlijden, per ongeluk gecremeerd. En dat terwijl zijn familie uitdrukkelijk aan het uitvaartcentrum had laten weten dat hun vader en echtgenoot een klassieke plechtigheid en begrafenis wenste. Bovendien zou de begrafenisondernemer geprobeerd hebben zijn sporen uit te wissen en valse documenten hebben opgesteld om de crematie legitiem te laten lijken.