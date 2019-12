Australische na twaalf dagen in wildernis teruggevonden, vrienden nog spoorloos

Na ten zuidwesten van het vertrekpunt te zijn gestrand, bleven de vrienden drie dagen bij de auto. ,,Waar we vast kwamen te zitten, waren geen bomen of begroeiing’’, zegt McBeath tegen lokale media. ,,Overdag was het echt bloedheet en kropen we onder de auto in het zand. ‘s Nachts sliepen we in de auto. We probeerden de auto los te krijgen, maar dat lukte ons niet. We gingen op zoek naar water en beschutting.’’ McBeath en haar vrienden lieten een briefje achter met daarin de richting waarin ze vertrokken en volgden de rivierbedding.



Anderhalve kilometer verderop vonden ze een drinkplaats voor vee. ,,Ze is zo slim geweest in de buurt van water te blijven en heeft dat gedronken’’, zegt hoofdinspecteur Pauline Vicary. Het water werd gekookt en gefilterd met behulp van een shirt. ,,Het was nog steeds vies, niet hygiënisch, maar het heeft haar waarschijnlijk overeind gehouden.’’ Tamra besloot daar te blijven, omdat ze vermoedde dat haar hond Raya de hitte van de ruige outback niet zou overleven.