Australische oud-premier was stiekem ook vijf keer minister: ‘Ondermijning van democratie’

De oud-premier is op die posten benoemd naast de ministers op die departementen, zonder dat het parlement ervan op de hoogte werd gebracht. Morrison kreeg daardoor buitengewone bevoegdheden. Albanese bevestigde het nieuws na onthullingen in een nieuw boek van twee journalisten.

Morrison verbrak zijn stilzwijgen na dagen van ondervraging door de media en bevestigde in een interview met radiozender 2GB dat hij in de vroege stadia van de pandemie was beëdigd in de portefeuilles van Gezondheidszorg, Grondstoffen en Financiën. ,,We moesten een aantal buitengewone maatregelen nemen om waarborgen in te voeren”, zegt hij. De coronapandemie was een ‘ongekende tijd.’ Tijdens het interview vertelde hij niets over zijn twee andere beëdigingen: Binnenlandse Zaken en Economie.

Volledig scherm Premier Anthony Albanese noemt het handelen van Morrison een ‘ondermijning van de democratie.’ © AP

Niet op de hoogte

Vanuit de portefeuille Grondstoffen gebruikte de oud-premier zijn extra bevoegdheden om een gasboringproject tegen te houden. De oorspronkelijke minister Keith Pitt (Nationale Partij) was juist van plan om het project goed te keuren en was er niet van op de hoogte dat hij zijn portefeuille deelde met Morrison. Ook de toenmalige minister van Financiën, Mathias Cormann en Karen Andrews, de vorige minister van Binnenlandse Zaken, laten weten dat ze niet wisten dat Morrison op hun departement een ministerrol vervulde.

De woordvoerder van de gouverneur-generaal van het land, die verantwoordelijk is voor de beëdiging van ministers, zegt dat de gang van zaken legaal was. ,,Het is niet ongewoon voor ministers om ook andere posten te bekleden. Het is aan de regering zelf om daar al dan niet over te communiceren.”

Quote Dit is een trieste aanklacht tegen niet alleen Morrison, maar ook tegen al die kabinetscollega’s van hem die achterover leunden en dit lieten gebeuren Anthony Albanese, premier

Het premierschap van Morrison eindigde in mei van dit jaar, toen de Arbeiderspartij de parlementsverkiezingen won en Anthony Albanese de positie van Morrison overnam. Albanese is geschokt na de onthullingen over Morrison. ,,Dit is een trieste aanklacht tegen niet alleen Morrison, maar ook tegen al die kabinetscollega’s van hem die achterover leunden en dit lieten gebeuren. Het is een ondermijning van onze democratie”, zei Albanese. ,,En niet alleen Morrison, maar ook anderen die hierbij betrokken waren, moeten ter verantwoording worden geroepen.”

Vervangingsregeling

In Nederland is het in theorie mogelijk dat de minister-president meerdere ministeries onder zijn hoede neemt, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk. ,,Hier neemt de staatssecretaris het werk van de minister over als deze de taken niet kan uitoefenen”, zegt Paul Bovend‘eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. ,,Daarnaast hebben we de vervangingsregeling, een openbaar document waarin staat wie de minister vervangt op het moment dat deze wegvalt door ziekte of andere omstandigheden en er geen staatssecretaris aanwezig is.”

Zo neemt Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) de plaats in van Kajsa Ollongren (Defensie) als zij wegvalt. Bovend‘eert: ,,De vervangingsregeling wordt aan het begin van het nieuwe kabinet opgesteld en ondertekend door de koning.” Pas als én de minister én de aangewezen vervanger afwezig zijn, neemt de minister-president het ministerie onder zijn hoede.

Volledig scherm Premier Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Kajsa Ollongren na een debat. Hoekstra vervangt Ollongren als zij haar taken niet kan uitvoeren. © Phil Nijhuis

‘Aanstelling tot tweede minister was nodig’

Van zo’n regeling was in Australië geen sprake. In een lange Facebookpost probeerde Morrison zijn gedrag uit te leggen. De aanstelling tot tweede minister was nodig om ervoor te zorgen dat de regering kon blijven functioneren als ministers door covid arbeidsongeschikt zouden worden. ,,Het risico dat ministers arbeidsongeschikt raken, ziek worden, in het ziekenhuis worden opgenomen, niet meer in staat zijn om hun werk te doen op een kritiek uur of zelfs overlijden, was zeer reëel”, zei hij.

De reacties onder het bericht van Morrison zijn wisselend. Sommigen prijzen de oud-premier voor zijn leiderschap tijdens de pandemie: ‘Je hebt gedaan wat goed was voor de Australiërs in tijden van crisis. Met je sterke leiderschap was je geweldig in het leiden van ons land.’ Er klinken echter ook kritische geluiden van Australiërs die de geheimhouding niet begrijpen: ,,Wat een rotzooi. Er was geen reden om in het geheim te handelen. Klinkt als een dictator die de absolute macht probeert over te nemen - zonder het kabinet te informeren, laat staan ​​het Australische volk.”

De vorige minister van Binnenlandse Zaken, Karen Andrews, heeft Morrison opgeroepen om zijn ontslag in te dienen bij het Huis van Afgevaardigden, waar hij een kiesdistrict in de Australische staat New South Wales vertegenwoordigt. Ken Wyatt, een andere voormalige kabinetsgenoot, heeft Morrison bekritiseerd omdat hij het kabinet niet respecteert, maar riep hem op in het parlement te blijven zodat hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn handelen.

