Australische premier: Meer doen tegen klimaatverandering zou roekeloos zijn

Dodental vulkaan­ramp Nieuw-Zee­land stijgt naar 19

1:08 Twee weken na de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland is het dodental gestegen tot 19. Maandagnacht bezweek een zesde zwaargewonde in het ziekenhuis in Auckland aan de hevige brandwonden die hij bij de ramp had opgelopen. Het oorspronkelijke dodental vlak na de ramp stond op 13.