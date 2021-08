Australische schapenboer brengt bijzonder eerbetoon aan overleden tante

Ben Jackson verloor deze maand zijn tante aan kanker. Vanwege reisbeperkingen in Australië was het niet mogelijk om van New South Wales naar Queensland te reizen, wat zo'n 400 kilometer verderop ligt. Hij bedacht dus een creatieve oplossing om toch stil te kunnen staan bij het overlijden.

Door graan in de vorm van een hart neer te leggen en vervolgens zijn schapen daar op af te sturen, vormde zich een gigantisch ‘schapenhart’. Dit legde hij vervolgens vast met een drone. ,,Ik voelde me hopeloos, hulpeloos”, aldus Ben tegen de BBC. ,,Ik wist niet wat ik moest doen. Maar omdat ik toch al wat bijvoerde, besloot ik om een enorm hart op de grond te maken, dat, in alle eerlijkheid, verbleekt bij dat van haar.”

Volledig scherm De schapen vormden een groot hart. © Videostill

Emotioneel

Ben stuurde de video naar zijn familie, die hem vervolgens toonde tijdens de begrafenis afgelopen maandag. Voor de gelegenheid was er het nummer Bridge Over Troubled Water onder gezet. Ben: ,,Dat was een van haar favoriete nummers en toen ik het zo zag was het alsof ik enorm veel uien had gesneden. Het was best wel emotioneel.”

De broer van Ben besloot de beelden te delen via sociale media, waar ze al snel opgepikt werden. Inmiddels zijn ze ook getoond op de Australische televisie. Dat zou zijn tante zeker gewaardeerd hebben, aldus Ben: ,,Ze zou zo trots zijn geweest als ze al die mensen had gezien die lachen en genieten door het hart dat ik voor haar heb gemaakt. Dat is pure liefde.”

Het was overigens niet de eerste keer dat Ben zijn schapen creatief inzette. Hij maakte al een aantal keren symbolen en figuren met behulp van zijn dieren. Zijn tante was daar altijd groot fan van.

