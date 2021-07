Auto knalt op terras van bar in Parijs: één dode en zes gewonden

update Palestij­nen slaags met Israëlisch leger na begrafenis doodgescho­ten 11-jarige jongen

29 juli De begrafenis van een 11-jarige Palestijnse jongen, die door het Israëlische leger werd doodgeschoten, is uitgelopen op rellen. Demonstranten raakten slaags met de militairen. Eén Palestijn raakte zwaargewond. Het Israëlische leger is een onderzoek gestart naar de dood van de jongen. Die werd woensdag op de Westelijke Jordaanoever in zijn borst geschoten, toen hij met zijn vader in de auto zat.