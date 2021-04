Auto rijdt in op agenten bij Capitool in Washington DC: agent overleden, bestuurder doodgeschoten

videoEen agent is vrijdagavond overleden nadat een auto inreed op een wegversperring bij het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Een tweede agent raakte gewond. De bestuurder van de wagen is neergeschoten en ook overleden.

Het incident vond plaats op zo’n 100 meter van een van de ingangen van het parlementsgebouw. De wagen van de automobilist kwam uiteindelijk tegen een wegversperring tot stilstand. De twee agenten zijn overgebracht naar het ziekenhuis, een van hen is daar overleden. Volgens CNN trok de bestuurder een mes toen hij uit de auto stapte en stak daarmee een van de agenten. Daarop werd de bestuurder neergeschoten, hij overleed enige tijd later.

Het motief van de man is nog onduidelijk. ,,Maar het lijkt vooralsnog niet op dat het gaat om een terroristisch incident", zei politiechef Robert Contee op een persconferentie. ,,We blijven uiteraard onderzoek doen.” Volgens tv-zender MSNBC zou het gaan om de 25-jarige Noah Green uit Indiana. Green zou op zijn facebookpagina hebben staan dat hij een aanhanger is van de Nation of Islam en daar ook geschreven hebben dat hij zijn baan kwijt is geraakt en ‘een spirituele gids’ zocht.

Lockdown

Het Capitool-complex is direct na het incident in lockdown gegaan. Aanwezigen in het parlementsgebouw werd verzocht binnen te blijven en weg te blijven van ramen en deuren.

Het Capitool werd begin januari nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump. Er vielen toen vijf doden. Nadien werd de omgeving van het Capitool zwaar beveiligd. Maar recentelijk werden enkele wegversperringen juist weer weggehaald. Het checkpoint waar de wagen op inreed wordt doorgaans gebruikt door de Senatoren van het Congres en hun staf. Die waren er vandaag niet, het Congres is met reces.

Nationale Garde

Ook president Joe Biden was niet in het nabij gelegen Witte Huis, hij had zojuist zijn woning verlaten om naar het weekendverblijf Camp David te gaan.

Direct na het incident landde er een politiehelikopter vlak voor het Capitool. Ook werden er direct troepen van de Nationale Garde naar het gebouw gestuurd. Die zwaar bewapende agenten zijn sinds de bestorming in januari op stand-by in de hoofdstad.

‘Bid voor ons’

,,Het is een hele moeilijke tijd geweest voor de politie van het Capitool, sinds de bestorming op 6 januari. Daar komt dit nu nog bij. Ik vraag u te bidden voor de families van onze agenten", zei Yogananda Pittman, de leider van de US Capitol Police op een persconferentie na het incident. Nancy Pelosi. de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, gaf opdracht de vlaggen op het Capitol halfstok te laten wapperen.

De Nationale Garde schermt de omgeving af na het incident.

De betrokken wagen voor het Capitool.