Auto rijdt in op menigte tijdens benefietavond fatale woningbrand: 1 dode, 17 gewonden

In de Amerikaanse staat Pennsylvania is gisteren een persoon om het leven gekomen en zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een voertuig op een groep mensen inreed. De groep kwam bij een bar samen om geld op te halen voor nabestaanden van een fatale woningbrand eerder deze maand. Bij die brand vielen toen tien doden.

Gisteren rond 18:15 uur lokale tijd reed de man met zijn voertuig in op de menigte in Berwick, een plaats in het oosten van Pennsylvania. Eén persoon kwam om het leven, 17 mensen raakten gewond.

Kort na het incident kreeg de politie een melding dat in een nabijgelegen plaatsje een vrouw werd mishandeld. Ter plaatste werd het lichaam van de vrouw vlakbij het huis van de fatale woningbrand gevonden, schrijft The New York Times. De man werd aangehouden en wordt van beide incidenten verdacht. De politie gaat er vanuit dat de verdachte opzettelijk op de menigte inreed. Zijn identiteit is niet bekend gemaakt.

Woningbrand

Bij de woningbrand in Nescopeck, een plaatsje vlakbij Berwick, kwamen op 5 augustus drie kinderen en zeven volwassenen om het leven begin deze maand. Drie volwassenen wisten het brandende huis te ontvluchten. Het is nog onbekend hoe de brand, waarbij het huis van twee verdiepingen volledig in vlammen opging, is ontstaan. Of er een verband is tussen de brand en de incidenten van zaterdag, is niet duidelijk.

Vrijwilliger

Volgens de lokale nieuwszender WNEP had een van de vrijwillige brandweerlieden die werd opgeroepen om de brand te bestrijden een familierelatie met alle slachtoffers. ,,Ik heb ze niet kunnen redden, dat weegt zwaar op me”, zei hij tegen de zender.

Nu blijkt dat zijn schoondochter en meerdere familieleden gisteren gewond zijn geraakt bij de benefietavond. Een tante van zijn schoondochter zou het slachtoffer zijn dat de botsing niet overleefde, vertelt hij tegen The New York Times. ,,Ik heb de woningbrand nog amper verwerkt en nu krijg ik hiermee te maken.’’