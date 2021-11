Auto rijdt op volle snelheid in op kerstparade VS: zeker één dode en tientallen gewonden

Het incident had plaats tijdens een kerstoptocht in Waukesha, vlakbij Milwaukee. De politie heeft de bevolking opgeroepen om de binnenstad te vermijden. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeval of een aanslag gaat. De politie zegt de betrokken auto inmiddels te hebben gevonden. Ook heeft de politie een verdachte op het oog. Of die al is opgepakt, kon de politie volgens de Amerikaanse zender CNN nog niet zeggen.