Autobom doodt bekende blogster en journalist op Malta

Muscat was zelf onderwerp van de onderzoeken van de journalist. Volgens Caruana is zijn vrouw Michelle eigenaar van het bedrijf Egrant in Panama, dat grote sommen geld liet circuleren in transacties met een bank in Azerbeidzjan. Daarvan zou de vrouw flink hebben geprofiteerd. Egrant staat vermeld in de beruchte Panama Papers. De beschuldiging stond herverkiezing van Muscat overigens niet in de weg.



De Duitse Europarlementariër voor de Groenen, Sven Giegold, reageert geschokt op de aanslag. ,,Daphne speelde een vitale rol in het naar boven brengen van ernstige beschuldigingen van witwassen en corruptie in Malta, waaronder die onder belangrijke figuren in de Maltese regering". Giegold vergeleek de situatie met de politieke situatie in Rusland. ,,Het is te vroeg om de oorzaak van de explosie te kennen, we verwachten een grondig onderzoek. Dit soort gebeurtenissen doet denken aan Poetin's Rusland, niet de Europese Unie."