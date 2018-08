Automobilist rijdt in op voetgangers in Spaanse Zaragoza

Tranen bij Koreaan Sang Chol (72) als hij zijn moeder ziet na 68 jaar

13:14 De laatste keer dat hij zijn moeder zag, was Ri Sang Chol een kleuter van vier. Nu, 68 jaar later, kon hij haar eindelijk weer in de armen sluiten. Sang Chol was vanochtend één van de 89 gelukkigen die in aanmerking kwamen voor een Koreaanse familiehereniging.