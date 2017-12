Automobilisten met een 4x4 brengen verpleegkundigen naar werk

Ziekenhuismedewerkers draaien deze winterse dagen extra lange diensten vanwege alle sneeuwongelukken. Om de verpleegkundigen goed en veilig thuis te krijgen, werd een oproep gedaan voor stevig vervoer. Daar reageerden onverwacht veel automobilisten op. De oproep werd op sociale media maar liefst een miljoen keer gedeeld.



Fiona Billingham, verpleegkundige in een van de ziekenhuizen in het midden van Engeland, was ontroerd door de actie. Zij werd na haar werk in het ziekenhuis opgehaald door een vrijwilliger en twitterde: ,,Een hele rij met geweldige mensen staat op ons te wachten.''



Naast het kinderziekenhuis in Birmingham deden ook het Good Hope Hospital in Sutton Coldfield, ten noorden van de tweede stad van Engeland, en Heartlands Hospital eenzelfde oproep. ,,Het ziet er buiten prachtig uit met al die sneeuw, maar ons personeel heeft een vervoersprobleem'', schreef een van de ziekenhuizen op Facebook en Twitter. ,,Als je een 4X4 hebt en je kunt komen, help ons dan alstublieft.''