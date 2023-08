Autoriteiten Hawaï vragen dna en details om vermisten te vinden, dodental opgelopen naar 115

Vooralsnog zijn 115 doden geteld, van wie er 43 zijn geïdentificeerd. Het is bij 22 van hen nog niet gelukt om de naasten te vinden of informeren. In een hotel is een plek ingericht waar mensen zich iedere dag kunnen melden om dna af te staan. De autoriteiten roepen alle ‘naaste familieleden van iemand die als vermist is opgegeven’ op dat ook te doen. ,,Ik wil duidelijk benadrukken dat het dna-materiaal van mensen die zich bij ons melden alleen gebruikt zal worden voor het identificeren van de vermisten’’, zegt coördinator Andrew Martin, die tevens openbaar aanklager is.