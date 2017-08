Avondklok Houston na overstromingen storm Harvey

Burgemeester Sylvester Tuner wil ook voorkomen dat mensen gaan autorijden in het donker en omkomen door het nog altijd stijgende water. Er zijn al meer dan tien doden geteld maar dat aantal loopt naar verwachting nog op. Reddingswerkers zijn al dagenlang bezig mensen te evacueren in en rond de Amerikaanse miljoenenstad.

De tropische storm Harvey blijft voor regen zorgen en het gebied vestigde dinsdag een record: niet eerder viel er op één plek op het Amerikaans vasteland 1.3 meter regen. De opvangcentra in de stad zitten propvol. In het congrescentrum in Houston verblijven inmiddels 10.000 mensen, een deel van hen wordt overgebracht naar een andere locatie.

De overstromingen beginnen inmiddels tot nieuwe problemen te leiden. In het overstroomde gebied staan veel fabrieken. Alle burgers die in een straal van 2,4 kilometer van een chemische fabriek in het zuidwesten van de staat wonen, worden geëvacueerd vanwege explosiegevaar. De stroom in de Arkema-faciliteit is uitgevallen als gevolg van orkaan Harvey. Ook de backup-generatoren werken niet, die zijn overstroomd. Op een andere plek is een raffinaderij van Exxon beschadigd en lekt chemische stoffen.