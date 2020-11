Avonturiers wagen zich aan zoektocht naar mysterieuze monoliet in woestijn

VideoTwee dagen, langer had de Amerikaanse veteraan David Surber niet nodig om de mysterieuze monoliet in een afgelegen regio in Utah te vinden. Minder dan 48 uur nadat twee helikopterpiloten hun ontdekking hadden gedeeld met de buitenwereld, deelde ook hij zijn foto van het metalen object op sociale media. Steeds meer avonturiers lijken de weg naar het voorwerp nu te vinden.

Delen per e-mail

Twee mannen die vanuit een helikopter dikhoornschapen aan het tellen waren, zagen dinsdag een opmerkelijk voorwerp in de woestijn van Red Rock. Het ging om een mysterieuze metalen constructie ‘in the middle of nowhere’.

De precieze locatie wilden de helikopterbemanning aanvankelijk niet delen. Ze wilden voorkomen dat onervaren toeristen een poging zouden wagen selfies te nemen bij het metalen object. Dat bevindt zich diep in een afgelegen regio en de kans op verdwalen of ongelukken is volgens de twee te groot.

Juist dat mysterieuze trok avonturiers aan. Slechts 48 uur nadat het nieuws bekend was geraakt, verschenen er op sociale media foto’s van onverschrokken reizigers. Een van de eersten in die strijd om de unieke foto’s was de 33-jarige David Surber, een voormalig officier van het Amerikaanse leger. Hij reed zes uur lang door de nachtelijke woestijn om het bizarre object te vinden.

“Geweldige reis naar de monoliet vandaag,” schreef hij op Instagram bij een foto van zijn vondst. “Wie het ook gebouwd heeft of waar het ook vandaan komt, het was leuk om even te ontspannen bij iets de actualiteit.’’

Hoewel Surber aanvankelijk alleen was bij het object, arriveerden tien minuten later andere avonturiers. Sinds ze de coördinaten op Instagram en Reddit hebben gedeeld, duiken er steeds meer foto’s op van durfals die zich ook aan de tocht wagen.

Metalen blok

Volgens Surber ziet het voorwerp eruit als een grote constructie van aluminium dat uit drie stukken bestaat die aan elkaar zijn vastgemaakt. Er doen al verschillende theorieën de ronde over waar die monoliet nu precies vandaan komt, daarbij is de ene suggesties al geloofwaardiger dan de andere.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.