Ayaan Hirsi Ali: ‘Mijn moeder denkt dat ik naar de moskee ga, ze heeft geen idee’

Zonet had ze haar moeder aan de telefoon, zegt Ayaan Hirsi Ali (51). Zelf zit ze de pandemie uit op een afgelegen plek in het westen van de Verenigde Staten; haar moeder, in de 80, woont in een afgelegen deel van Somalië. ,,Ze denkt dat ik naar de moskee ga’’, vertelt de vrouw die wereldfaam verwierf als geloofsafvallige met genadeloze kritiek op de islam. De film Submission die ze als VVD-Kamerlid maakte over onderdrukking van moslimvrouwen kostte in 2004 het leven van bevriend filmmaker Theo van Gogh; zij leeft nog altijd met beveiliging. Deze maand brengt ze een boek uit waarin ze seksueel geweld door immigranten uit islamitische landen aan de kaak stelt.