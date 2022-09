Azovstal-strijders volgens Poetin ‘nazi-uitschot’, nu zijn ze op vrije voeten

Ook tien buitenlandse strijders, onder wie vijf Britten, zitten niet langer in gevangenschap. Het gaat onder meer om Aiden Aslin en Shaun Pinner. De twee werden, samen met een Marokkaanse soldaat, afgelopen juni nog door een pro-Russische rechtbank in het oosten van Oekraïne ter dood veroordeeld. Inmiddels zijn ze veilig thuis in het Verenigd Koninkrijk.



,,Deze gevangenenruil zegt alles over de status van Viktor Medvedtsjoek, een protegé van Vladimir Poetin. Hij zag Medvedtsjoek als zijn belangrijkste pion in Oekraïne. Hij leidde de oppositie in het parlement, tot hij vorig jaar onder huisarrest werd geplaatst op beschuldiging van hoogverraad. Bij het begin van de invasie bleek hij spoorloos, maar hij werd na een ‘speciale operatie’ opgepakt’’, legt Ruslanddeskundige Hans van Koningsbrugge uit.