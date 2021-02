Baanbrekende uitspraak: voor het eerst in Europa Syriër veroordeeld voor misdaden van Assad-regime

De rechtbank in het Duitse Koblenz heeft de Syrische asielzoeker Eyad al-G. vanmorgen tot 4,5 jaar cel veroordeeld. De Syriër hielp in 2011 bij het neerslaan van een demonstratie in Damascus, waarna de arrestanten werden afgevoerd naar een gevangenis die berucht was vanwege martelingen. Het is voor het eerst in Europa dat een medewerker van de regering Assad voor de misdaden van het regime wordt veroordeeld.

Eyad al-G. (44) ging samen met zijn eenheid na een anti-Assad demonstratie de straat op om mensen te arresteren. De eenheid hield zo'n 30 mensen aan die daarna naar de Al Khatib- gevangenis werden gebracht. Eyad A. wist dat daar werd gemarteld, zo verklaarde hij later tegen de Duitse politie.



De Syriër vluchtte enkele jaren na de demonstratie naar Duitsland en kreeg daar een verblijfsvergunning. Justitie kwam alsnog achter zijn verleden en sleepte hem voor de rechter. Volgens de Duitse rechter werkte al-G. al sinds 1996 voor de Syrische inlichtingendienst. Hij is voor veroordeeld voor medeplichtigheid aan het schenden van mensenrechten.

A. was ‘bijvangst’ in een onderzoek naar een andere Syriër, die ook Duitsland verbleef en is opgepakt.

Martelingen

Die Anwar R. zou de leider zijn geweest van een inlichtingenafdeling van het regime. Die afdeling bracht arrestanten onder in Al Khatib-gevangenis en martelde ze daar. Anwar R. zou daarmee verantwoordelijk zijn voor het martelen van 4000 mensen, waarvan er zeker 58 zijn omgekomen. De gevangen kregen bijvoorbeeld elektrische schokken en werden met stokken en zwepen bewerkt, hangend aan het plafond terwijl hun voeten nauwelijks de grond raakten.

Anwar R. vluchtte zelf in 2014 naar Duitsland en kreeg een verblijfsvergunning. Hij werd in 2016 in een Berlijns asielzoekerscentrum echter herkend door een eveneens gevluchte Syrische mensenrechtenadvocaat. Die zag R. en herkende hem als een van de mannen die hadden staan toekijken toen hij in de gevangenis gemarteld werd. In 2019 pakte de Duitse politie R. op. Justitie heeft inmiddels 40 getuigen gehoord die in de gevangenis zijn gemarteld. Ook Eyad al G. getuigde over de rol van R. en kreeg daarvoor strafvermindering. De uitspraak in de zaak van R. volgt later dit jaar.

Veel meer zaken

De uitspraak van de Duitse rechter is baanbrekend. Sinds het uitbreken van de Syrische burgeroorlog vluchtten honderdduizenden Syriërs naar Europa. Al snel ontstond de vrees dat ook handlangers van het brute Assad-regime zich onder die vluchtelingen hadden geschaard. Het oprichten van een speciaal, wereldwijd Syrië-tribunaal voor alle oorlogsmisdaden in het land, komt niet van de grond. Het wordt onder meer door Rusland, bondgenoot van Syrië, tegengehouden.

Nu is voor het eerst wel een veroordeling uitgesproken tegen een medewerker van het Assad-regime. Duitsland heeft dat gedaan omdat het stelt dat het juridische zeggenschap heeft als het gaat om oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid ook al zijn die niet in Duitsland gepleegd en is de dader geen Duitser.

Nederland

Ook Nederland doet onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdadigers onder de Syrische vluchtelingen. Er lopen inmiddels een handvol zaken, maar die zijn vooralsnog allemaal tegen Syriërs die ervan worden verdachten in hun vaderland onderdeel uitgemaakt te hebben van een terroristische organisatie als Jabhat al-Nusra of IS.

Maar uit onderzoek van verschillende media blijkt dat ook in Nederland Syriërs die (mogelijk) misdrijven hebben begaan voor het Assad-regime een verblijfsvergunningen hebben gekregen. Het Openbaar Ministerie, dat een speciale tak heeft die internationale misdrijven onderzoekt, heeft vooralsnog geen van hen voor de rechter kunnen brengen. Soms blijken beschuldigingen van Syriërs onderling gebaseerd op laster en is er geen bewijs te vinden.