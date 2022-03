Baby Camille stikte in een ballon op de kinderopvang, de telefoon ging: ‘Uw kind wordt gereanimeerd’

video Wales maakt einde aan ‘corrige­ren­de tik’: slaan van kinderen vanaf vandaag verboden

In Wales is vanochtend vroeg de zogenoemde ‘smacking ban’ in werking gegaan. Vanaf vandaag is het verboden om kinderen te slaan. De regio is de tweede in het Verenigd Koninkrijk die een dergelijk verbod invoert: Schotland ging Wales in 2020 al voor.

21 maart