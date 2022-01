Baby die aan Amerikaanse militair werd overhandigd in Kaboel na vijf maanden herenigd met familie

Een baby die in de chaos aan de luchthaven van Kaboel op 19 augustus aan een Amerikaanse militair werd overhandigd, is vijf maanden later herenigd met zijn familie. De ouders van Sohail Ahmadi, toen twee maanden oud, vreesden dat hun zoontje in de chaos verpletterd zou raken. Daarom overhandigden ze hem over het hek van de luchthaven aan een militair. Daarna raakte hun baby echter vermist . Hij werd opgevangen door een taxichauffeur die besloot hem op te voeden als zijn eigen zoon. En hem vervolgens niet meer wilde afgeven.

Het bijzondere verhaal is opgetekend door het internationale persbureau Reuters. Mirza Ali Ahmadi en zijn vrouw Suraya bevonden zich op 19 augustus samen met hun vijf kinderen tussen de menigte aan de ingang van de luchthaven van Kaboel, toen een Amerikaanse soldaat van aan de overkant van het hoge hek vroeg of ze hulp nodig hadden.

Uit vrees dat hun twee maanden oude baby Sohail verpletterd zou raken, overhandigden ze het kind aan de militair, ervan uitgaand dat ze snel de toegangspoort zo’n vijf meter verder, zouden bereiken. Maar op dat ogenblik begonnen de taliban honderden mensen die hoopten op een evacuatie, terug te dringen. Het duurde meer dan een half uur voor de familie de andere kant van het hek rond de luchthaven kon bereiken. Eens daar, was Sohail nergens te vinden.

Volledig scherm Taxichauffeur Hamid Safi (29) ontfermde zich vijf maanden over de baby, en wilde hem niet meer afgeven. © REUTERS

Ahmadi, die aan Reuters vertelde dat hij tien jaar op de Amerikaanse ambassade had gewerkt als bewakingsagent, begon wanhopig aan alle militairen te vragen waar zijn baby was. Een van de burgermedewerkers met wie hij sprak, zei hem dat Sohail mogelijk zelf geëvacueerd was.

De rest van het gezin werd geëvacueerd en belandde op een militaire basis in Texas. Maar maandenlang hadden ze geen idee waar hun zoon was.

Volledig scherm Baby Sohail Ahmadi kwam terecht bij een man die hem besloot op te voeden als zijn eigen zoon. © REUTERS

Eind november bleek dat die nog steeds in Kaboel verbleef. Hij was op 19 augustus op de luchthaven aangetroffen door de 29-jarige taxichauffeur Hamid Safi. Die zegt dat hij de baby vond op de grond, helemaal alleen en huilend. Omdat hij de ouders niet kon vinden, besloot hij de baby mee naar huis te nemen, naar zijn vrouw en kinderen.

Grootste wens: een zoon

,,Op dat moment besloot ik: ik hou deze baby’’, vertelde Hamid Safi aan Reuters. ,,Als zijn familie wordt gevonden, zal ik hem aan hen geven. Zo niet, dan zal ik hem zelf opvoeden.’’ Safi heeft zelf drie dochters en zei dat het zijn moeders grootste wens was dat hij voor ze stierf een zoon zou krijgen.

Volledig scherm De grootouders vertrekken met baby Sohail bij het gezin van taxichauffeur Hamid Safi. © REUTERS

Hamid Safi nam de jongen op in zijn gezin, noemde hem ‘Mohammad Abed’ en plaatste foto’s van zijn uitgebreide gezin op zijn Facebook-pagina. Het waren buren van de man die op basis van een vertaald Reuters-artikel opmerkten dat ‘Mohammad Abed’ eigenlijk de vermiste baby Sohail was.

Daarop zochten de ouders van Sohail via familieleden die nog in Afghanistan verbleven contact met taxichauffeur Hamid Safi. Die boden de man een geslacht schaap, enkele kilo’s walnoten en kleding aan, maar hij wilde zijn kersverse zoon niet zomaar afstaan. Hij stond er namelijk op dat hij met zijn gezin ook uit Afghanistan geëvacueerd kon worden. Hij zou een broer hebben die naar California is geëvacueerd, maar voor zijn eigen gezin is die mogelijkheid er voorlopig niet.

Ontvoering

Nadat de familie van Sohail er ook via het Rode Kruis niet in slaagde hun baby terug te krijgen, deden ze bij de lokale Taliban-politie aangifte van ontvoering. Daarop werd taxichauffeur Hamid Safi even opgepakt, maar hij ontkende dat het om een ontvoering ging en zei dat hij alleen maar voor de baby zorgde.

Uiteindelijk werd een regeling getroffen waarbij de familie van Sohail aan taxichauffeur Hamid Safi bijna 1.000 dollar betaalde voor de vijf maanden waarin hij hun zoon heeft opgevangen.

Volgens de Taliban is baby Sohail zaterdag, in aanwezigheid van de politie, en met veel tranen, overhandigd aan zijn grootvader. Taxichauffeur Hamid Safi is er kapot van. De echte ouders van baby Sohail kregen vanuit de VS de kans hun verloren zoon te zien via videochat. ,,We zijn dolgelukkig’’, zeggen ze. Het gezin heeft inmiddels een woning gekregen in Michigan, en hopen hun kind zo snel mogelijk weer in de armen te kunnen sluiten.

