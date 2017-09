Baby in zwangere buik Britse blijkt enorm gezwel

De Britse Kirsty Butler (22) en haar vriend uit Swansea waren dolblij toen bleek dat ze ouders zouden worden. Ze vermoedde al dat ze zwanger zou zijn. Haar buik groeide zo hard dat haar omgeving er opmerkingen over maakte.

De doktoren dachten dat Butler al zo'n 30 weken zwanger moest zijn, zeker gezien de omvang van haar buik, die al vier keer zo groot was geworden. Maar de echo vertelde een ander verhaal. In plaats van een grote baby zat er een gigantische cyste in haar buik die haar baarmoeder flink aan het beschadigen was. De vrucht was pas zes weken oud.

Miskraam

De diep geschokte Butler moest zo snel mogelijk geopereerd worden. Hoewel de artsen hun uiterste best deden de vrucht te sparen, kreeg ze toch een miskraam. ,,Mijn baby was verslagen door een gigantische cyste. Mijn hart was gebroken'', vertelt ze aan de Britse krant Daily Mail. ,,Het gezwel had een formaat van 20 bij 30 centimeter en groeide elke dag. Er was geen ruimte voor de baby om te groeien in mijn buik.''

Op het spel

Om haar ongeboren kind te redden zette de jonge vrouw zelfs haar eigen leven op het spel. Eigenlijk moest ze gelijk geopereerd worden, maar Kirsty wilde toch tot de elfde week van haar zwangerschap wachten. De vrucht zou dan meer kans op overleven hebben. Helaas mocht dat niet baten. Bij het maken van een scan voorafgaand aan de operatie bleek dat er geen hartslag meer was.

,,Gelukkig was mijn cyste goedaardig'', vertelt Butler. ,,Maar mijn eierstok moest wel verwijderd worden omdat deze door het gezwel was beschadigd. Had ik er langer mee doorgelopen, dan zouden andere organen ook schade hebben opgelopen.''

Gezin

Butler hoopt dat zij en haar vriend in de toekomst opnieuw kunnen proberen een gezin te starten. ,,Ik zal in elk geval extra alert zijn als mijn buik ineens zo snel gaat groeien. We willen dolgraag kinderen en gelukkig is dat nog steeds mogelijk volgens de artsen.''