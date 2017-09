Baby Liyo (1) verliest strijd tegen tumor in zijn buikje

Een week later overleed hij. ,,Het was echt een klap. Ik zag elk uur voorbij kruipen en dat hij zijn strijd meer en meer begon te verliezen", zegt de moeder verslagen.



Enkele maanden geleden merkte het stel dat Liyo problemen had met zijn stoelgang. ,,We zijn dan naar het ziekenhuis gegaan om hem te laten onderzoeken. Al snel werd duidelijk dat hij een uiterst zeldzame tumor in zijn buikje had."



,,We hebben alles gedaan wat we konden om de tumor te bestrijden, maar uiteindelijk reageerde de uitzaaiingen in zijn longetjes niet op de chemotherapie. We besloten om Liyo terug mee naar huis te nemen. Daar kreeg Liyo palliatieve zorg. ,,We zijn tot op het laatste moment zeer goed begeleid door onze dokter", klinkt het dankbaar bij Glenda.



,,Hij was slechts een paar dagen thuis", gaat zijn moeder verder. ,,Maar we zagen dat hij steeds meer pijn kreeg. We hebben onze Liyo een medicijn gegeven om hem wat te kalmeren. Ik heb hem dan in mijn armen genomen en hem vastgehouden. Toen het medicijn begon te werken heeft het niet lang meer geduurd voordat Liyo het opgaf. Hij was echt doodop van het vechten tegen zijn ziekte. Hij is uiteindelijk in mijn armen gestorven.’’