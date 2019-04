Baby van radeloos koppel sterft in armen van medepassagier: ‘Ergste ervaring van mijn leven’

Een vlucht van Kuala Lumpur naar Perth is gisteren uitgedraaid op een vreselijke tragedie. Een baby van een Saoedisch koppel was de hele tijd onrustig en huilde voortdurend. Een Australische vrouw wilde het radeloze echtpaar helpen en nam de pasgeborene in haar armen. Even later overleed de twee maanden oude Farah bij haar op schoot. De oorzaak van haar dood is onduidelijk.

Het drama speelde zich af in een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij AirAsia. Een baby’tje van Saoedische ouders was bij aanvang van de vlucht erg onrustig.

Toen Nadia Parenzee, zelf moeder en voormalig verpleegster, zag dat een stewardess een flesje aan het koppel overhandigde, concludeerde ze dat het kindje wellicht gewoon honger had. Maar de baby bleef huilen. ,,Ik merkte aan de ouders dat ze wanhopig waren’’, vertelde Parenzee aan ABC News. De vrouw liet aan de crew weten dat ze bereid was hen te assisteren.

Toen de Australische passagier probeerde wat te slapen, werd ze op de schouders getikt door een stewardess die haar hulp inriep. De vrouw kreeg de baby aangereikt. ,,Ik zag de radeloosheid in de blik van beide ouders. Ze droegen kleine Farah aan mij over. Toen ik de baby in mijn armen had, merkte ik dat ze moeite had met ademen en haar gezichtje een grauwe kleur kreeg. Ze blies als het ware bij mij haar laatste adem uit.’’

Parenzee begon om hulp te schreeuwen en kreeg bijstand van vier artsen die toevallig aan boord waren. Zij probeerden het kindje meer dan twee uur lang te reanimeren. Een noodlanding bleek niet mogelijk, dus vlogen de piloten door naar eindbestemming Perth, waar een ambulance klaarstond.

,,Het was chaos, echte chaos. De ouders beseften dat hun kind er heel erg aan toe was’’, vertelde de vrouw. ,,Ze deden een lichttest en ik zag aan de pupillen van Farah dat ze was overleden.’’ Alle inspanningen van de artsen aan boord bleken inderdaad tevergeefs. Na de landing werd de dood van kleine Farah vastgesteld.

Nieuw leven

Het meisje was het eerste kind van het Saoedische koppel. Ze waren uitzinnig van verdriet na het verlies van hun baby. Het gezin was van plan een nieuw leven te beginnen in Australië.

Parenzee zelf moet ook nog bekomen van de ‘verschrikkelijkste ervaring van haar leven’. Toch is het een troost voor haar dat ze de baby heeft kunnen bijstaan tijdens de laatste momenten van haar nog prille leven. De vrouw was ook vol lof over de crew van AirAsia. De vliegtuigmaatschappij heeft bevestigd dat zich een medisch noodgeval met een baby aan boord heeft afgespeeld. ,,We zijn in gedachten bij de familie.’’