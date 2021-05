Babyboom in Australië: voor het eerst in 3000 jaar Tasmaanse duivels geboren op vasteland

Voor het eerst in lange tijd zijn op het Australische vasteland Tasmaanse duivels in het wild geboren. Dat hebben natuurbeschermingsorganisaties bekendgemaakt. Op het vasteland van Australië stierven de buideldieren ongeveer drieduizend jaar geleden uit, maar vorig jaar werden 26 Tasmaanse duivels geherintroduceerd in een natuurgebied als onderdeel van een programma om de soort te beschermen.

Vorig jaar werden eerst vijftien en later nog eens elf Tasmaanse duivels uitgezet in een omheind natuurgebied van zo'n 400 hectare groot, ten noorden van de stad Sydney. De komende jaren worden in hetzelfde gebied, Barrington Tops genaamd, nog meer Tasmaanse duivels en andere diersoorten geplaatst, voordat ze ook in gebieden zonder omheining worden vrijgelaten.

Volgens natuurbeschermingsorganisaties zijn in Barrington Tops nu zeven Tasmaanse duivels ter wereld gekomen. De jongen verkeren in goede gezondheid, volgens parkwachters die de buidels van de moeders inspecteerden. Vermoedelijk volgen dit jaar nog meer jongen (of joeys, zoals de Australiërs ze noemen).



,,Een heel speciale babyboom’’, zegt Tim Faulkner, voorzitter van Aussie Ark, een van de organisaties die zich inzet voor behoud van het diertje, tegen een lokale nieuwssite. ,,Eenmaal terug in het wild was het aan hen, en dat was zenuwslopend. We hebben ze vanaf een afstand in de gaten gehouden tot het tijd was om de geboorte van de eerste wilde jongen te bevestigen. Wat een moment was dat!’’

Besmettelijke ziekte

De Tasmaanse duivel is het grootste nog levende, vleesetende buideldier, maar de populatie is de laatste jaren erg achteruitgegaan. Op het eiland Tasmanië leven naar schatting nu nog 25.000 Tasmaanse duivels. In de jaren 90 waren dat er aanzienlijk meer, zo'n 150.000. Veel ‘duivels’ vielen sindsdien ten prooi aan een besmettelijke vorm van kanker, die grote tumoren in het gezicht van de dieren veroorzaakt. In 2008 werd de soort officieel bestempeld als bedreigde diersoort. De Tasmaanse duivel zou op het Australische vasteland verdwenen zijn door toedoen van de dingo, een wilde hond die daar van nature voorkomt.

Het roofdier heeft een bruine of zwarte vacht, is 50 tot 80 centimeter lang, heeft een staart van ongeveer 25 centimeter en weegt een kilo of 8, hoewel een flink mannetje tot wel 12 kilo zwaar kan worden. Ze vallen geen mensen aan, maar kunnen agressief reageren wanneer ze zich bedreigd voelen. Ze maken dan een ijzingwekkend krijsend of blaffend geluid.



Bij ons is de diersoort vooral bekend als Looney Tunes-karakter. Bij acties om het buideldier voor uitsterven te behoeden speelde de tekenfilmfiguur een belangrijke rol.

Volledig scherm Tasmaanse duivel. © AFP

