Bailey (9) wilde pas sterven nadat hij zijn zusje een naam had gegeven

In de zomer van 2016 kreeg de Britse Bailey Cooper te horen dat hij kanker had. Eind augustus vorig jaar gaven de artsen hem nog slechts enkele weken, maar de jongen was vastbesloten om zijn zusje nog geboren te zien worden. Dat lukte.

Voor de ouders van Bailey uit Gloucestershire konden de tegenstellingen eind vorig jaar niet groter zijn. Terwijl eind november dochter Millie werd geboren, verloren ze hun eerstgeborene op kerstavond aan de gevolgen van kanker. Na vijftien maanden vechten moest hij de strijd opgeven. Ouders Lee en Rachel deelden hun verhaal met de Britse krant The Daily Mirror.



Artsen stelden in de zomer van 2016 de diagnose non-hodgkinlymfoom, een zeldzame vorm van lymfklierkanker. Bailey onderging diverse behandelingen, maar vorige zomer bleek dat de kanker zodanig was uitgezaaid dat genezing niet meer mogelijk was.



,,De laatste drie maanden waren verschrikkelijk", vertelt Rachel. ,,We wisten dat hij niet veel tijd meer had en we probeerden te genieten van de momenten die hij nog had." Baily maakte ondertussen plannen voor zijn eigen uitvaart, met als grootste wens dat alle genodigden verkleed in superheldenkostuum zouden verschijnen.

Vastbesloten

Rachel: ,,We dachten niet dat hij het zo lang zou volhouden, maar hij was vastbesloten om zijn zusje te ontmoeten. Hij knuffelde haar en deed alles wat een broer zou moeten doen - haar wassen, haar verschonen, voor haar zingen. Dokteren zeiden dat hij zou sterven voordat Millie geboren werd. Maar dat deed hij niet. Hij vocht en onderweg naar het ziekenhuis zei hij dat we haar Millie zouden moeten noemen." En zo geschiedde.



In de weken na de geboorte van Millie ging het echter steeds slechter met Bailey. Hij sliep steeds meer en was soms zelfs niet meer aanspreekbaar. Vlak voor Kerstmis zei hij tegen zijn ouders: ,,Ik wil graag blijven, maar het is tijd om te gaan en de beschermengel van mijn zusje te worden." Niet veel later, op kerstavond, blies Bailey zijn laatste adem uit.

Volledig scherm Bailey en zijn vader. © Jason Cooper

Doorgaan

Honderden mensen kwamen afgelopen zaterdag uitgedost in superheldenkostuum naar de uitvaart van Bailey. Rachel: ,,Het moeilijkste is om zonder hem te leven. Maar we moeten door voor Bailey. Hij zei tijdens ons laatste samenzijn met de familie dat we maar twintig minuten mochten huilen. We moeten namelijk zorgen voor zijn zusje Millie en zijn broertje Riley."