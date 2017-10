Bange menigte lyncht opnieuw 'vampieren' in Malawi

Negen miljoen mensen sterven door ver­ont­rei­ni­gin­gen industrie

22:36 Wereldwijd sterven negen miljoen mensen per jaar aan vervuiling van onder meer de bodem, lucht en het water. Luchtvervuiling is daarbij veruit het gevaarlijkst. Die eist 6,5 miljoen slachtoffers. Hart- en vaatziekten, longkanker en chronische longaandoeningen zijn het gevolg. Dat blijkt uit onderzoek van The Lancet.