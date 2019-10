Banzai! Japanse keizer bestijgt troon in bijzijn van Oranjes, sultans en presidenten

OSLO Gewapende man in gestolen ambulance rijdt mensen aan: zeven maanden oude tweeling gewond

16:02 Een gewapende man heeft vanmiddag in Oslo een ambulance gestolen en verschillende mensen aangereden terwijl hij wegreed. De man is later aangehouden, zei de politie in de Noorse hoofdstad. Daarbij zijn schoten gelost, maar de man is niet ernstig gewond geraakt. De politie is nu nog op zoek naar een vrouw.